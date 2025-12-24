هل يتيح الحساب الإسلامي السداد نيابة عن العميل في الالتزامات ببنك مصر؟

18 حجم الخط

يستفسر الكثير من عملاء بنك مصر عن امكانيه الخصم من حساب العميل الاسلامي لسداد الالتزامات المختلفه نيابه عنه الكترونيا.

واوضح مسئولون بنك مصر أنه بالفعل يمكن ذلك حيث هناك إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل من الحساب الاسلامي في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

تفاصيل خدمات الحساب الإسلامي

ويقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات متنوعة وهي كالتالي:

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

يأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية

