وزير المالية السوري: العملة الجديدة داعم أساسي للتنمية ورمز للسيادة

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل إطلاق العملة الوطنية الجديدة، المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة.

إطلاق العملة الوطنية الجديدة لسوريا

وأكد برنية، أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة يمثل ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد.

تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد

جاء ذلك في منشور للوزير على منصة "لينكد إن"، أوضح فيه أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة شاملة لتعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، معتبرًا أن العملة رمز للسيادة يعبر عن هوية الدولة والمواطن.

وشدد برنية، على دعم وزارته الكامل للجهود التي يبذلها مصرف سوريا المركزي قبل وبعد عملية استبدال العملة.

تعزيز استقرار الليرة السورية

وأكد، على أن السياسات النقدية والمالية المتبعة تهدف لتعزيز استقرار الليرة السورية، مما ينعكس على زيادة التعاملات بالعملة المحلية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

ودعا الوزير جميع قطاعات الأعمال والمواطنين إلى التمسك بالعملة الوطنية كأداة أساسية للمعاملات والادخار، والتعامل معها بنفس الاعتزاز المخصص للعلم الوطني، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الانجرار وراء الشائعات لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة.

من جهته، وصف محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، إطلاق العملة الجديدة بأنه ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، ورمز لثقة الشعب بقدرته على النهوض.

