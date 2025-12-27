الصين تتخذ قرارات صارمة بشأن تصدير الفضة بداية العام 2026

18 حجم الخط

قررت الصين اعتبارًا من الخميس المقبل 1 يناير 2026، أن تخضع صادراتها من الفضة لنظام تراخيص حكومية، في خطوة جديدة تعكس تشديد بكين سيطرتها على المعادن الاستراتيجية.

وبموجب القرار، ستُمنح التراخيص فقط للشركات الكبيرة والمعتمدة من الدولة، فيما لن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير الفضة إلا بعد استيفاء شروط ترخيص صارمة، ما ينهي عمليًا العمل بنظام التصدير الحر الذي كان معمولًا به سابقًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات أوسع تتبعها الصين لتعزيز التحكم في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، في ظل تنامي الطلب العالمي عليها، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

أسعار الفضة بقوة تسجل مستويات جديدة

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير القرار على المعروض العالمي للفضة مع بداية العام الجديد، في وقت تشهد فيه الأسواق تحركات سعرية قوية.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الفضة بقوة، مسجلة مستويات قياسية جديدة، واقترب سعر الأوقية من 80 دولارًا للمرة الأولى، مع استمرار الزخم الصعودي في تعاملات نهاية العام.

كما واصل الذهب مكاسبه، ليرتفع إلى أكثر من 4,522 دولارًا للأوقية خلال جلسة يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة عالميًا وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.

الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة

وتشير تحركات الأسعار خلال الأسبوع الأخير إلى استمرار الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة، مدفوعًا بتزايد الطلب في الأسواق العالمية، في وقت تتزامن فيه الارتفاعات مع تغييرات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.