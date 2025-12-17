بطاقة ميزة البنك الأهلي، كل ما تحتاج معرفته عن السحب، والشراء، والدفع الحكومي بسهولة وأمان

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل بطاقه ميزة المدفوعة مقدمًا في فروع البنك.

 

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي: 

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ على سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا بسهولة وأمان.


السحب النقدي من بطاقة ميزة 

 كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.
 

المشتريات من خلال التجار

وجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الالكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.


مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.


طريقة الاشتراك

يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

 

يتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسؤولين عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسؤولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

