كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة البنك الأهلي

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل بطاقه ميزة.

وقال مسؤولو البنك الأهلي إن بطاقة ميزة هي أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية والتي تعد إحدى الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

خصائص البطاقة

مناسبة لاحتياجات العملاء اليومية

تمكنهم من استقبال وصرف الحوالات بالجنية المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامتك.

تمنح العميل إمكانية الاستمتاع بخدمة الإنترنت البنكي.

تمنح العميل إمكانية الاستمتاع بخدمات محفظة الهاتف المحمول لدفع فواتيرك وشحن رصيد موبايلك وغيرهم من الخدمات.

سداد المدفوعات الحكومية

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية تمكنك من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.

السحب النقدي

توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

المشتريات من خلال التجار

وجود شعار ميزة يتيح لك قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

متطلبات الاشتراك

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

طريقة الاشتراك

يرجى زيارة اقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

