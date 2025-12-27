السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مستندات وإجراءات إصدار فيزا المشتريات من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مستندات وإجراءات إصدار فيزا المشتريات في فروع البنك. 

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن قائمة المستندات تضم ما يلي:

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر 

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

1- صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

2- كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

3- شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

4-شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

5-صورة بطاقة الرقم القومي.

6-أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

ويتم إثبات الدخل للعملاء للحصول على فيزا المشتريات وفقًا للآتي: 

 للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة 

العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاقة الضريبية البنك المركزى المشتريات من بنك مصر بنك المركزي بنك مصر ترخيص مزاولة المهنة فيزا المشتريات من بنك مصر فيزا المشتريات كشف حساب بنكي

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، بنين يخطف فوزا هاما أمام بوتسوانا في الجولة الثانية

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

عودة الفريق الأول، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، مودرن سبورت والقناة يلجآن لـ شوطين إضافيين

جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

زغلول صيام يكتب: هي دي أخلاق الصقر أحمد حسن.. وشكرًا للجماهير المغربية

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads