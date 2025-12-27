السبت 27 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 47.55 جنيها.

سعر البيع 47.65 جنيها.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 55.95 جنيها.

سعر البيع 56.19 جنيها.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 64.08 جنيها.

سعر البيع 64.43 جنيها.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.63 جنيها. 

 سعر البيع 12.70 جنيها.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.93 جنيها. 

سعر البيع 12.97 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 154.50 جنيها

سعر البيع 155.13 جنيها

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

