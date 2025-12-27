القبض على سائق سرق دراجة نارية بالإكراه في كفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام شخص باستيقاف شقيقه وسرقة دراجته النارية والفرار بها بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية، وتم تحديد صاحب الحساب القائم على النشر، وبسؤاله أكد أن شقيقه تعرض للاستيقاف أثناء سيره بدراجة نارية بدون لوحات معدنية، حيث استولى المتهم عليها ولاذ بالفرار.



ضبط المتهمين واستعادة الدراجة

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن الدراجة النارية التي تم ضبطها لدى عميل سيئ النية، عاطل، وله معلومات جنائية ومقيم بذات المحافظة.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

في سياق آخر، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من سرقة دراجة نارية ومبلغ مالي خاصين بشقيقه، عقب تعرضه لحادث مروري بأحد الطرق بدائرة قسم ثان المنتزه.



وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 ديسمبر الجاري تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، أفاد فيه أنه أثناء سيره بدراجته النارية اختل مقود القيادة بيده ما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته بكدمة بالقدم.

وأضاف المبلغ أن أحد الأشخاص بادر بمساعدته ونقله بدراجته النارية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه عقب خروجه اكتشف قيام هذا الشخص بسرقة الدراجة النارية والمبلغ المالي الموجود بها.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا حالة المجني عليه عقب الحادث.

وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية والمبلغ المالي المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

