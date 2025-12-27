حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات متحركة في هذه المناطق

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتدخل السريع حال وجود أي معوقات.



القاهرة والجيزة

وانتظمت الحركة المرورية بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، أبرزها كورنيش النيل، صلاح سالم، الأوتوستراد، رمسيس ووسط البلد.

وظهرت كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر، 15 مايو، الجلاء، فيصل والهرم، بالتزامن مع فترات الذروة الصباحية، وتم التعامل معها من خلال تنظيم الحركة ومنع التكدسات.



محافظة القليوبية

وسجلت الطرق الرئيسية والسريعة سيولة ملحوظة في حركة المركبات، خاصة المحاور المؤدية إلى القاهرة والطريق الدائري، دون رصد اختناقات أو أعطال مؤثرة حتى الآن.



تنبيهات مهمة

لوحظت شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق السريعة والزراعية، ما استدعى تنبيه قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر وخفض السرعات وترك مسافات أمان.



وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة المرورية على مدار اليوم لضمان السيولة وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطرق.

