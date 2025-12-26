الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط متهم بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي عقب حادث مروري بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من سرقة دراجة نارية ومبلغ مالي خاصين بشقيقه، عقب تعرضه لحادث مروري بأحد الطرق بدائرة قسم ثان المنتزه.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، أفاد فيه أنه أثناء سيره بدراجته النارية اختل مقود القيادة بيده ما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته بكدمة بالقدم.

وأضاف المبلغ أن أحد الأشخاص بادر بمساعدته ونقله بدراجته النارية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه عقب خروجه اكتشف قيام هذا الشخص بسرقة الدراجة النارية والمبلغ المالي الموجود بها.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا حالة المجني عليه عقب الحادث.

وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية والمبلغ المالي المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

