مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ 19 الملغاة من انتخابات النواب

18 حجم الخط

شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية في الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منذ صباح اليوم السبت انتظام الخدمات الأمنية استعدادا لبدء التصويت في جولة الإعادة اليوم السبت وغدا الأحد.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتأمين جولة إعادة الانتخابات بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي ستبدأ اليوم السبت وتنتهي يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر الأمني، إنه تم الانتهاء من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ 19 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيًّا.

وأضاف أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كلف مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات التي تشملها تلك الدوائر، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وأشار إلى أن وزير الداخلية شدد على أهمية التزام القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.