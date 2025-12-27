السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ 19 الملغاة من انتخابات النواب

الخدمات الأمنية
الخدمات الأمنية
18 حجم الخط

شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية في الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منذ صباح اليوم السبت انتظام الخدمات الأمنية استعدادا لبدء التصويت في جولة الإعادة اليوم السبت وغدا الأحد.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتأمين جولة إعادة الانتخابات بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي ستبدأ اليوم السبت وتنتهي يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر الأمني، إنه تم الانتهاء من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ 19 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيًّا.

وأضاف أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كلف مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات التي تشملها تلك الدوائر، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وأشار إلى أن وزير الداخلية شدد على أهمية التزام القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة الانتخابات القطاعات الامنية العملية الانتخابية اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب وزير الداخلية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة إضرام مجهولين النيران بمركبي صيد في أسيوط

ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية بالوراق

ضبط 7 فتيات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

ضبط متهم بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي عقب حادث مروري بالإسكندرية

ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

«مشهد تمثيلي»، الداخلية تكشف ملابسات فيديو توقيف توك توك بالصف

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

الدوري الإنجليزي، ليفربول يواجه وولفرهامبتون وتكريم خاص للراحل جوتا

الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)

برد زمهرير يضرب نصف المحافظات ليلًا، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads