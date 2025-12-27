بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

18 حجم الخط

الاعتراف بإقليم أرض الصومال، كشف الإعلامي محمد على خير أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال "الانفصالي"، بأنه تهديد صريح للأمن المصري والسعودي، مؤكدًا على التحالف الإسرائيلي الإثيوبي بشأن أرض الصومال "صوماليلاند"

مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة أكبر تهديد لمصر



وطالب محمد علي خير بتكوين تكتل ثلاثي يضم مصر والسعودية وتركيا، ويكون هناك تنسيق سياسي وعسكري على مستوى عالٍ، لمواجهة أكبر تهديد صريح للأمن المصري.

اعتراف نتنياهو بأرض الصومال، فيتو



وقال محمد على خير، في تدوينة له عبر "الفيس بوك"، عن أزمة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة: "انتباه.. إسرائيل تعترف بما يسمي (أرض الصومال) وترامب يعلن إنه يدرس قرار إسرائيل لكن لن يذهب إليه".



وأكد محمد علي خير أن "اعتراف إسرائيل هو تهديد صريح للأمن المصري والسعودي.. إثيوبيا أيضا هناك..نحن بحاجة إلي تكتل ثلاثي قوي يضم مصر والسعودية وتركيا وتنسيق سياسي وعسكري علي مستوي عال.."



واختتم محمد على خير قائلًا: "هذا أكبر تهديد صريح للأمن المصري ننتظر ردود فعل القاهرة والرياض وأنقرة"

الدول العربية والإفريقية ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال



الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف، أمس الجمعة، بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي، بأنه دولة مستقلة، في اعتراف أحادي الجانب رفضته مصر والصومال وجيبوتي والسعودية وتركيا، والعديد من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

إسرائيل تهدد الأمن المصري في القرن الإفريقي، فيتو



واعتبر الاتحاد الإفريقي بأن اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال بمثابة تفتيت لأرض الصومال ولسيادة الصومال على أراضيها، معتبرًا الخطوة "سابقة خطيرة ذات تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في أنحاء القارة".



وأكد رئيس المفوضية الإفريقية محمود علي يوسف، في بيان له اليوم السبت، رفضه "القاطع لأي إجراء يهدف إلى الاعتراف بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال) ككيان مستقل"، مذكرًا بأنه جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.



وجدد محمود علي يوسف التزام الاتحاد الراسخ بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، فضلًا عن دعمه الكامل لجهود السلطات الصومالية الرامية إلى ترسيخ السلام، وتعزيز مؤسسات الدولة.

