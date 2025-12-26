الجمعة 26 ديسمبر 2025
زد يفوز على جي كلوب في كأس مصر ويتأهل لمواجهة المصري

كأس مصر، حقق فريق زد الفوز علي نظيره“جي كلوب”، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 في كأس مصر.

وسجل هدف فوز فريق زد اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 74. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق زد لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في دور الـ16 “ثمن نهائي بطولة كأس مصر” الموسم الجاري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلنت عن هوية طاقم حكام مباراة زد وجي كلوب، أحد فرق القسم الثاني، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2025 /2026.

حكام مباراة زد ضد ألو إيجيبت

وتولى أحمد جمال مهمة إدارة مباراة زد وجي كلوب، بمؤجلات كأس مصر كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي إسلام أبو العطا وعماد العقاد كمساعدين أول وثان، محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا.

وأقيمت مباراة زد وجي كلوب، ضمن مؤجلات دور الـ32 بكأس مصر، بدون استخدام تقنية فيديو “VAR”، أسوة بباقي مواجهات دور الـ32 السابقة من البطولة إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وكانت قرعة كأس مصر موسم 2025-2026 أوقعت زد في طريق الزمالك.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

