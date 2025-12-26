موكوينا يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

18 حجم الخط

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر في لقاء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

ويجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

وتضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

