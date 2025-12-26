الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يضم مؤمن زكريا، مودرن سبورت يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

الجهاز الفني الجديد
الجهاز الفني الجديد لنادي مودرن سبورت
18 حجم الخط

أعلن نادي مودرن سبورت رسميا تعاقده مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

وكان مودن سبورت وجه الشكر إلى مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون في الساعات القليلة الماضية.

ويضم الجهاز المعاون لأحمد سامي كل من: عبد الباقي جمال مدربًا عامًا وصلاح أمين ومؤمن زكريا في منصب المدرب المساعد وحسن نصر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عمر معدا بدنيا.

رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت 

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس،  أعلن فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

وأكد مجلس الإدارة أن القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم الكامل.

وتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وتعرض مودرن سبورت لهزيمة كبيرة تلقاها الفريق خلال مباراة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

كما يحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة في المجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى مودرن سبورت مودرن سبورت مجدى عبد العاطى كأس عاصمة مصر مؤمن زكريا

مواد متعلقة

الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر

محمد عبد الله: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة ونقاتل من أجل كل بطولة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بثلاثية في الشوط الأول

كولر: لم أتوقع رحيلي عن الأهلي ورئيس النادي كان يمكنه إلغاء التدريبات

تشكيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي يتعادل مع الجونة 1/1 في كأس عاصمة مصر

آيات ياسين: اللعب بقميص الأهلي مسئولية كبيرة وهدفي إسعاد الجماهير

10 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

موكوينا يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads