كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق الإسماعيلي على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وتقدم عبد الكريم مصطفى لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 5، ثم نجح نادر فرج في تسجيل هدفين للإسماعيلي في الدقيقة 38 و40.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، حيث يتذيل الفريقان ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط

لم يحقق بيراميدز والاسماعيلي أي فوز حتى الآن ومُنيا بهزيمتين بالجولتين الأولى والثانية.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر - زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - أحمد شد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

يذكر أن بيراميدز قرر خوض مسابقة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب لإراحة لاعبي الفريق الأول بسبب كثرة البطولات

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – انبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

