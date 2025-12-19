المصري يفوز على زد بهدف الشامي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على حساب زد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

هدف فوز المصري على زد سجله اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 54 من اللقاء.

وشهدت الدقيقة 88 إشهار حكم المباراة محمد غازي البطاقة الحمراء لمدرب المصري نبيل الكوكي، بسبب الإعتراض بشكل غير لائق على قرارات التحكيم بعد تحذيره أكثر من مرة خلال المباراة

وكان محمد شوقي المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي زد، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، في كأس عاصمة مصر

تشكيل زد أمام المصري

دخل فريق زد مباراته أمام المصري بتشكيل يضم كل من:

محمد مزيكا - عبدالله بكري - أحمد كاستلو - محمد أشرف - سامج ابراهيم - أحمد الصغيري - أحمد كاباكا - عمار حمدي - أحمد عادل - مازن ياسر - حازم محمد

زد يفوز في الجولة الأولى

وكانت انتهت مباراة زد ضد سموحة في الجولة الأولى بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام

تشكيل زد أمام المصري، فيتو

تشكيل المصري أمام زد بكأس عاصمة مصر

فيما دخل فريق المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني نبيل الكوكي، مباراته أمام زد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور

الوسط الدفاعي: بونور موجيشا، محمود حمادة كثنائي

الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم ، منذر طمين ، أحمد القرموطي

رأس حربة: محمد الشامي.

البدلاء: عصام ثروت، حسن علي، عمرو سعداوي، عمر الساعي ، أحمد علي عامر ، كريم بامبو، كينجسلي ايدوو والثنائي الناشئ محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

المصري يتعادل الاتحاد بالجولة الأولى

وتعادل المصري في الجولة الأولى مع الاتحاد السكندري سلبيا، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس، من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ومن جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر، إستعدادا لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.