كولر: لم أتوقع رحيلي عن الأهلي ورئيس النادي كان يمكنه إلغاء التدريبات

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن كواليس تجربته مع القلعة الحمراء، وذلك خلال تصريحات صحفية لصحيفة “بليك” السويسرية، متحدثا عن ضغوط العمل، وطبيعة الجماهير، وقرار إقالته المفاجئ رغم النجاحات الكبيرة التي حققها.

تصريحات مارسيل كولر

وقال كولر إنه اعتاد قضاء فترات الأعياد خلال العامين الماضيين على ضفاف نهر النيل أثناء عمله مدربا للأهلي، موضحًا أن الاحتفال بعيد الميلاد في القاهرة يختلف تماما عن أوروبا، حيث تقتصر مظاهره على الفنادق السياحية فقط، بينما تسير الحياة بشكل طبيعي داخل المجتمع المصري.

وأضاف: "كنا نخوض مباريات رسمية يوم 25 ديسمبر، ثم مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، وكان الضغط كبيرًا للغاية، لذلك أستمتع هذا العام بقضاء العطلات في سويسرا مع عائلتي".

وتطرق كولر إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أن النادي هو الأكبر في قارة أفريقيا، ويمتلك قاعدة جماهيرية تقدر بنحو 80 مليون مشجع، وهو ما يفرض إجراءات أمنية خاصة.

وقال: "كنا دائما نسافر برفقة حارس شخصي، خاصة في المباريات خارج مصر، في إحدى مبارياتنا بتونس، تعرضنا لإلقاء زجاجات من الجماهير، وأصيب الحارس، لكنه واصل عمله دون تردد".

وأشار إلى أنه كان يحاول التخفي أثناء تجوله في القاهرة بارتداء قبعة ونظارة شمسية، لكنه كان يفاجئ برغبة الجميع في التقاط الصور معه.

كولر يكشف كواليس إقالته من الأهلي

وعن قرار إقالته، أكد كولر أنه كان صادمًا للجميع، خاصة بعد التتويج بـ11 بطولة خلال عامين ونصف، وقال:" لو حققت هذا النجاح في أوروبا، ثم خسرت مباراة واحدة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لما فقدت منصبي، لكن في الأهلي الأمور مختلفة، فكل شيء يمكن أن ينقلب بعد مباراة واحدة فقط،

في بعض الأحيان يمكن لرئيس النادي أن يلغي التدريبات بقراره الشخصي، وبعد أيام استدعى الجهاز الفني بالكامل إلى مكتبه ليودعنا بنفسه، ومنحنا كأس زجاجية كتذكار.

كما تحدث كولر عن ردود فعل الجماهير بعد رحيله، موضحا أنه أثناء توجهه إلى المطار ظهرت رسائل شكر وتقدير على الشاشات العملاقة في الشوارع، ما عكس تقدير الجماهير لما قدمه، رغم مطالبهم المستمرة بالمزيد من البطولات. وقال:" حتى عندما كنا نفوز بلقب، لم يكن هناك احتفال كبير، بل تذكير مباشر بالكأس التالية".

ووصف كولر الأهلي بأنه أحد أصعب الأندية في العالم من حيث الضغط الجماهيري والإعلامي، مشيرا إلى أنه واجه ظروفًا مشابهة في نادي كولن الألماني، رغم النجاحات التي حققها هناك.

وفي ختام تصريحاته، لمح كولر إلى إمكانية تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدا أن المشاركة في المونديال تمثل حدثا استثنائي لأي مدرب ولاعب، مستشهدا بمواجهة الأهلي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، والتي وصفها باللحظة الفارقة في تاريخ النادي.

