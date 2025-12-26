الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

مصطفي محمد وإمام عاشور علي رأس بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في لقاء الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

 

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا  

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

 

 

بدلاء منتخب مصر

ويجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4)  - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13)  – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20)  – صلاح محسن (9)  – مصطفى محمد (11).

 

 

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

وتضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

