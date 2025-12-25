الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر

الخميس 25 ديسمبر 2025
حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وتقدم عبد الكريم مصطفى لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 5، ثم نجح نادر فرج في تسجيل هدفين للإسماعيلي في الدقيقة 38 و40، وجاء هدف بيراميدز الوحدي عن طريق يوسف فؤاد في الدقيقة 79.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.

وتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر هذا الموسم، بينما لم يحقق فريق بيراميدز الفوز حتى الآن في البطولة.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

1- الجونة - 7 نقاط

2- بتروجيت - 6 نقاط

3- البنك الأهلي 5 نقاط

4-  وادي دجلة -3 نقاط

5- الإسماعيلي - 3 نقاط

6 - مودرن سبورت ـ نقطة 

7- بيراميدز - بدون نقاط

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – انبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

