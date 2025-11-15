السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

طريق الزمالك في كأس مصر موسم 2025-2026

الزمالك
الزمالك
قرعة كأس مصر، أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32 لكأس مصر، اليوم السبت في مقر الجبلاية بالجزيرة.

وشهدت القرعة وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقا بواقع 21 فريق دوري ممتاز و11 فريق درجة ثانية.

 

طريق الزمالك في كأس مصر 

حال فوز الزمالك ضد بلدية المحلة، يلتقي مع الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة بدور الـ 16، وفي حال تأهل الزمالك يلتقي مع الفائز من مباراتي طلائع الجيش ضد السكة الحديد، الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية بدور الثمانية.

وحال تأهل الزمالك للدور قبل النهائي يلتقي مع الفائز من مباريات حرس الحدود ضد الإسماعيلي، وسموحة ضد غزل المحلة، وزد ضد ألو ايجيبت، المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

 

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

 

