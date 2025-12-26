بتروتريد توقف السداد الإلكتروني لمدة أسبوع

18 حجم الخط

أعلنت شركة بتروتريد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إيقاف خدمة السداد الإلكتروني بشكل مؤقت، مع استمرار خدمة الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وقالت الشركة في بيانها: «حرصًا منا على رفع مستوى الخدمة، ونظرًا لانتهاء العام المالي وأعمال الجرد السنوي، سيتم إيقاف أعمال السداد الإلكتروني، مع استمرار خدمة الشحن الإلكتروني لـ العدادات مسبقة الدفع، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/12/2025 الساعة 12 صباحًا، على أن تعود أعمال السداد الإلكتروني اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 5/01/2026 الساعة 12 صباحًا».

وأوضحت الشركة أنها خصصت عددًا من القنوات للتواصل والرد على استفسارات العملاء خلال فترة الإيقاف، وهي:

الخط الساخن لخدمة العملاء: 17169

خدمة الرد الصوتي التفاعلي: 5727 من أي محمول

09000727 من أي خط أرضي

رقم الطوارئ: 129

وفي سياق آخر، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات الشئون الإدارية بعدد من شركات قطاع البترول، وذلك في إطار دعم المواقع القيادية بالكفاءات وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وشملت الحركة تكليف:

محمد سيد حسين خشبة نائبًا للعضو المنتدب للشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

المحاسب محمد صلاح الدين محمد كامل مساعدًا لرئيس شركة جاسكو للشئون الإدارية والتنمية البشرية.

سامح مصطفى كمال مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بوتاجاسكو.

وسام إكرام رفقي محمود مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة أمل للبترول.

المحاسب حاتم عبد الواحد محمد رياض مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة العلمين للبترول.

كما تضمنت الحركة:

تعيين المحاسب علاء عبد المحسن حسين غانم مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية «بتروجاس».

تكليف ضياء الدين محمد عبد العال عبد الرحمن مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.

تعيين شريف سمير كريم مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة «صيانكو».

وأخيرًا تعيين أسامة صلاح محمود لطفي مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة مارينا للبترول.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة وزارة البترول لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل شركات القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.