الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون بمجال الطاقة

البترول،فيتو
البترول،فيتو
18 حجم الخط
ads

على هامش زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات الطاقة والبترول والبتروكيماويات، إلى جانب قضايا التحول الطاقي والاستدامة البيئية.

علاقات تاريخية بين مصر والبحرين 

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والبحرين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتهيئة الفرص لتيسير مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بمملكة البحرين.

واستعرض الوزير القدرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البحث والاستكشاف، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية، وحلول الطاقة المستدامة، مؤكدًا علي ما تمثله هذه القدرات من فرص واعدة لتنفيذ المشروعات المشتركة.

كما شدد اللقاء على أهمية دعم برامج التدريب، والتبادل الفني، وبناء القدرات بين المهندسين والمتخصصين في البلدين.

فرص التعاون في مجال التحول الطاقي 

وناقش الجانبان أيضا فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون، والطاقة النظيفة، والعمل المشترك نحو تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني (Net Zero)، بما يدعم مفهوم “التحول العادل للطاقة” الذي يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي دعوة للدكتور محمد بن دينه لمشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026 ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستدامة البيئية البترول والبتروكيماويات البتروكيماويات التعاون الاستراتيجي التحول الطاقي البترول والثروة المعدنية الصناعات البتروكيماوية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شركات المصرية مملكة البحرين

مواد متعلقة

حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديا

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري سبل فتح أسواق عمل للشركات المصرية بالدوحة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

يوفر 23.2 مليار دولار عائدات لمصر، خبير يوجه نداء للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن التعليم

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads