وزير البترول يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون بمجال الطاقة

18 حجم الخط

على هامش زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات الطاقة والبترول والبتروكيماويات، إلى جانب قضايا التحول الطاقي والاستدامة البيئية.

علاقات تاريخية بين مصر والبحرين

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والبحرين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتهيئة الفرص لتيسير مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بمملكة البحرين.

واستعرض الوزير القدرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البحث والاستكشاف، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية، وحلول الطاقة المستدامة، مؤكدًا علي ما تمثله هذه القدرات من فرص واعدة لتنفيذ المشروعات المشتركة.

كما شدد اللقاء على أهمية دعم برامج التدريب، والتبادل الفني، وبناء القدرات بين المهندسين والمتخصصين في البلدين.

فرص التعاون في مجال التحول الطاقي

وناقش الجانبان أيضا فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون، والطاقة النظيفة، والعمل المشترك نحو تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني (Net Zero)، بما يدعم مفهوم “التحول العادل للطاقة” الذي يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي دعوة للدكتور محمد بن دينه لمشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026 ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.