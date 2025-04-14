تعاون استراتيجي بين أكبا وبتروتريد لدعم الاستدامة وتدوير الزيوت المستعملة

في إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي لتعزيز التكامل بين شركات القطاع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية، شهد اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين شركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد).

يهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود في مجالات تسويق الزيوت، وتدوير الزيوت المستعملة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة النظيفة، والاستدامة، وتعزيز القيمة المضافة.

وتتضمن أبرز محاور التعاون:

إعادة تدوير الزيوت المستعملة وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للاستخدام، ما يسهم في تقليل الفاقد وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري عبر التنسيق بين الشركتين في سلاسل التوريد والتوزيع بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف.

كما يهدف إلي دعم إنتاج الوقود الحيوي من خلال توفير مدخلات تصنيع البيوديزل، وتشجيع استخدام زيوت الطعام المستعملة كمصدر طاقة بديل ومستدام.

وتوسيع الأسواق المحلية والإقليمية لمنتجات "أكبا" عبر شبكة توزيع "بتروتريد" الواسعة، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية داخليًا وخارجيًا.

بالإضافة الي تعميق التصنيع المحلي من خلال توطين الصناعات المرتبطة بالزيوت المضافة والمكررة، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.

وتطبيق حلول رقمية لمتابعة عمليات جمع وتوريد الزيوت المستعملة، دعمًا للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقد وقع البروتوكول كل من الكيميائي صلاح جابر بهنسي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكبا"، والدكتور وسيم وهدان – رئيس مجلس إدارة شركة "بتروتريد".

ويعد هذا التعاون خطوة نوعية تعزز من قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وتدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.والثروة المعدنية

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