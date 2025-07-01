طرق دفع وتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي

قامت شركة بتروتريد للخدمات البترولية بإدخال حزمة من الخدمات التي تهدف التيسير على العملاء في تسجيل قراءة عدادات الغاز أو دفع الفواتير، وذلك توسعا في استخدام قنوات التحول الرقمي في وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأتاحت الشركة عدد من القنوات الذكية التي تهدف إلى تسجيل القراءات ودفع الفواتير بسهولة عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف أو المحافظ الإلكترونية، مما يواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في جميع القطاعات الخدمية.

التوسع في تقديم الخدمات الذكية يساهم في سرعة سداد الفواتير

وصرح مصدر مطلع بشركة بتروتريد لـ “فيتو” أن توسع الشركة في تقديم الخدمات الرقمية يساهم في سداد الفواتير إلكترونيا بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار أو التعامل الورقي.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الذكية لتسجيل القراءة ودفع المستحقات بما يضمن دقة الفواتير وتفادي التقديرات العشوائية، الخدمة متاحة للجميع عبر عدة منصات إلكترونية بما يسهم في تحسين منظومة التحصيل وخدمة العملاء.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد:

عدة طرق يستخدمها المشترك لتسجيل قراءة عداد الغاز وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لشركة بتروتريد وهو ثم إدخال رقم الاشتراك وتسجيل القراءة وتأكيد البياناتتطبيق بتروتريد على الهاتف المحمولتحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store إدخال رقم العداد والاشتراكرفع صورة العداد إن وُجدإرسال القراءة عبر واتسابإرسال صورة العداد مرفقة برقم الاشتراك إلى رقم الشركة على واتسابالخدمة متاحة طوال أيام الأسبوعالاتصال بالخط الساخنالاتصال برقم خدمة العملاءتسجيل القراءة صوتيًا باستخدام رقم الحساب

خطوات دفع فاتورة الغاز إلكترونيًا:

من خلال الدخول علي موقع بتروتريد ثم اختيار “الدفع الإلكتروني”وإدخال بيانات بطاقة الدفع واستكمال العمليةعبر موقع أو تطبيق MyFawryاختيار خدمة “دفع فاتورة الغاز”إدخال رقم المشتركالسداد من خلال بطاقة أو محفظة إلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية المعتمدة فودافون كاش أورنج موني اتصالات كاشWE Pay فون كاش (البنك الأهلي) BM Wallet (بنك مصر) عبر ماكينات الدفع الإلكتروني، مثل: فوري، أمان، خدماتي، مصاري، BEE، ممكن، وضامنإدخال رقم المشترك وتحديد عدد الفواتير ثم السدادعبر مكاتب البريد المصري ويتقديم رقم الحسابسداد الفاتورة واستلام إيصال مختوم.

جميع وسائل الدفع آمنة وتسهل على العملاء السداد

وأكدت الشركة أن جميع الوسائل الإلكترونية آمنة تمامًا، وتساهم في تقديم خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين بجودة وسرعة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة مما يوفر جهد علي العملاء في الذهاب الي مكاتب الشركة

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