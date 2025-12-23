وزير البترول يتفقد أعمال حفر أول بئر ببرنامج إيني الإيطالية بخليج السويس وسيناء

18 حجم الخط

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال حفر بئر بلاعيم البحري 133 بـ خليج السويس في حقول منطقة سيناء، والذي يعد أول بئر يتم حفره ضمن برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة إيني الإيطالية في مصر بمناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل، وذلك وفق الاتفاق الموقع منتصف نوفمبر الماضي مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضخ استثمارات جديدة من جانب الشركة الإيطالية.

استهداف بئر بلاعيم البحري عمق 2600 متر

وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل في حفر البئر من على متن الحفار البحري Trident 16 التابع لشركة Shelf Drilling، والذي يعمل حاليًا في خليج السويس، حيث يستهدف بئر بلاعيم البحري 133 الوصول إلى عمق يتجاوز 2600 متر.

وأكد الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج الجديد لشركة إيني الإيطالية يعكس ثقة الشركة التي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المصري والتزامها بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز القدرات الإنتاجية من البترول الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال الزيارة، استعرض فريق عمل شركة بتروبل القائمة بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وإيني الإيطالية مستجدات الأنشطة الجارية بحقول خليج السويس وسيناء، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المستخدمة حاليًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بالمنطقة وفتح آفاق جديدة للإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة بتروبل والمهندس فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.

