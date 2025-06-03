كن سفيرًا للشركة، بتروتريد تطلق برنامجا تدريبيا

أطلقت شركة الخدمات البترولية والتجارية بتروتريد برنامجًا تدريبيًا جديدًا تحت عنوان "كن سفيرًا لبتروتريد"، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمهارات العاملين في الموقع وخدمة العملاء، ورفع كفاءة العاملين بالتحصيل.

ويستهدف البرنامج تنمية مهارات التواصل للمحصلين من أجل تقديم الخدمة بكفاءة واحترافية، كما يتضمن البرنامج طرق توعية العملاء بآليات ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة استهلاك الغاز الطبيعي.

وانطلقت فعاليات أولى دفعات البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء بقاعة تدريب شرق طنطا، وضمت ممثلي الشركة من منطقتي المحلة وسمنود، وسط تفاعل إبجابي كبير من المشاركين.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج باقي المناطق تباعًا، حيث تُعقد الدفعات المقبلة في الإسكندرية، وبورفؤاد، والقاهرة، والصعيد، ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف جميع ممثلي الشركة العاملين بالموقع وخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.

حاضر خلال البرنامج التدريبي الزميل محمد صبحي، رئيس قسم التحصيل بمنطقة شبرا، والذي شارك بصفته محاضرًا في مجال التنمية البشرية، حيث قدّم مجموعة من المحاور الأساسية في فنون الاتصال الفعّال، وبناء الصورة الذهنية الإيجابية، وإدارة الحوار مع العملاء وطرق توعية العملاء بأهمية وآليات ترشيد الطاقة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص "بتروتريد" على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها.

يمكنك مشاهدة التقرير المصور لفعاليات اليوم الأول

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