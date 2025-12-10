الأربعاء 10 ديسمبر 2025
وزير البترول يبحث مع وفد شيفرون سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خافيير لاروزا رئيس شركة شيفرون العالمية للأصول الأساسية والدول الناشئة والوفد المرافق له، حيث تم بحث جهود الشركة في مناطق عملها بمصر وسبل تعزيز التعاون في توريد الغاز القبرصي للتسهيلات المصرية في ظل رغبة قوية من الشركة للتوسع في أعمالها بمصر ومنطقة شرق المتوسط.

 

التعاون الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط  بمجال الطاقة 

 

وخلال اللقاء أكد الوزير أن التعاون الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق المستهدفات المشتركة لجميع الأطراف المعنية، خاصة وأن شركاء النجاح لديهم استثمارات في كل من مصر وقبرص، وأن هذا التعاون الإقليمي بالمنطقة سيمكنهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واستعرض الوزير المنظومة الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا للاتفاقيات البترولية والتي تشهد تنوعًا يناسب الجميع وتتميز بانخفاض مخاطر الاستثمار، مؤكدًا على تقديم قطاع البترول الدعم الكامل لجهود الشركات العالمية لتأدية أعمالها.

 

شيفرون وفرص الشراكة مع مصر 

ومن جانبه، أكد لاروزا أن الشركة تفخر بشراكتها المثمرة مع مصر ومنطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوسعة محفظة أعمالها في المنطقة وأن تصبح شريكًا قويًا بمختلف القطاعات المعنية بالطاقة، ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانات بترولية وغازية واعدة وأن التطوير الذي شهده مناخ الاستثمار جعلها وجهة استثمارية متميزة.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الدعوة لـ لاروزا للحضور والمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026.

حضر اللقاء المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

