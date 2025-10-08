الأربعاء 08 أكتوبر 2025
بتروتريد وفجر وصيانكو يفتتحون مشروع المسئولية المجتمعية بقرية الأمل بالدقهلية

مشروع تنموي جديد
مشروع تنموي جديد بقرية الأمل بمحافظة الدقهلية

 افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية بمبادرة من شركات بتروتريد وفجر وصيانكو برعاية الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مشروعًا تنمويًا جديدًا بقرية الأمل بمحافظة الدقهلية.

ويتضمن المشروع تطوير وإعادة تأهيل 31 منزلًا، إلى جانب تسليم 31 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصدر دخل مستدام.

وشهد الافتتاح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد، والمهندس ياسر أبو العلا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صيانكو، واللواء ممدوح شعبان المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، وأشرف ميرا مساعد رئيس شركة فجر للشئون الإدارية، إلى جانب مسؤولي المسؤولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

