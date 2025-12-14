وزير البترول يبحث مع نظيره القطري سبل فتح أسواق عمل للشركات المصرية بالدوحة

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة ورئيس شركة قطر للطاقة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين في مجال الطاقة، وبحث سبل إتاحة فرص أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بدولة قطر، كما جرى استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر، باعتبارها شريكًا في عدد من مناطق البحث عن الغاز بالبحر المتوسط.

توفير فرص إقامة شراكة مصرية قطرية في مجال البتروكيماويات

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة وإقامة شراكات في مجال البتروكيماويات وتنمية موارد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي وبرامج الاستدامة البيئية.

ووجه الوزير القطري دعوة رسمية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 في فبراير المقبل بالدوحة، كما وجه بدوي الدعوة لنظيره القطري للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة ايجبس 2026 نهاية مارس المقبل.

