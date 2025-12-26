أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء

18 حجم الخط

الأمراض التنفسية من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا بين الأطفال فى فصل الشتاء ومعظمها تتشابه فى الأعراض حيث الرشح والسعال وارتفاع حرارة الجسم والتهاب الحلق.

والتعامل السليم مع هذه الأمراض حيث استشارة الطبيب وتناول الأدوية تحت إشرافه مع التغذية السليمة والسوائل الدافئة تعجل بالشفاء.

أسباب مشاكل الجهاز التنفسي عند الأطفال في الشتاء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أغلب المشاكل الصحية التى تظهر عند الأطفال في فصل الشتاء تكون مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، وهذا يعود لعدة أسباب طبية واضحة، منها:-

انخفاض درجات حرارة المقص يؤدي إلى انقباض الشعب الهوائية، ما يجعل الأطفال خاصة الذين لديهم قابلية أو تاريخ مرضي أكثر عرضة لظهور الأعراض التنفسية.

زيادة انتشار الفيروسات التنفسية نزلات البرد والانفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي.

ضعف المناعة النسبية عند الأطفال.

التعرض لهواء بارد أو تغير مفاجئ في الجو.

وجود حساسية صدر أو ربو غير مشخص.

التدخين السلبي أو هواء غير نقي داخل المنزل.

أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال

أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة فى الشتاء

وأضاف عبد الحميد، أن المشاكل التنفسية في الشتاء تتنوع بين:-

نزلات برد عادية

التهاب الأنف والجيوب الأنفية

التهاب الشعب الهوائية

حساسية الصدر والربو

الالتهاب الرئوي (في الحالات الأشد)

وتابع، لذا لا يوجد علاج موحد، لأن السبب يمكن يكون أن يكون فيروسي أو تحسسي أو بكتيري، وشدة الحالة تختلف من طفل لآخر، وعمر الطفل ووزنه وحالته الصحية العامة عوامل أساسية في اختيار العلاج.

أعراض الأمراض التنفسية فى الشتاء

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الأعراض يمكن أن تتشابه لكن التشخيص مختلف من حيث كحة فيروسية أو حساسية صدر، وعلى سبيل المثال الكحة يمكن أن تكون ناتجة عن دور برد بسيط، أو صفير شعبي، أو التهاب شعب، والنهجان يمكن أن يكون بسبب حساسية صدر أو عدوى فيروسية شديدة، والبلغم لونه وكثافته يكونوا دليل أحيانا على طبيعة المشكلة.

وأضاف استشارى الأطفال، أن العلاج الطبي السليم يعتمد على الفحص الدقيق، وسماع الصدر وتقييم التنفس، وأحيانا أشعة أو تحاليل عند اللزوم، ومتابعة استجابة الطفل للعلاج، وبالتالي استخدام المضادات الحيوية يكون غير مطلوب دائما، بل غالبا غير مفيد في الحالات الفيروسية، وتكرار نفس العلاج لطفلين مختلفين يمكن أن يسبب مضاعفات

العلاج العشوائي أو بناء على تجارب الآخرين خطر على صحة الطفل.

