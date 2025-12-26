محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 65 مع منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا

18 حجم الخط

سجل محمد صلاح هدف التقدم لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم افريقيا 2025

هدف محمد صلاح في مرمى جنوب أفريقيا جاء من ركلة جزاء، حصل عليها اللاعب نفسه بعد تعرضه لضربة قوية على وجهه من قبل مدافع منتخب البافانا بافانا.

الهدف الدولي رقم 65

ويحمل الهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى جنوب أفريقيا في الشوط الأول الرقم 65 في رصيده الدولي مع منتخب مصر، والهدف التاسع للاعب في بطولة أمم أفريقيا.

وبهذا الهدف وصل صلاح للهدف رقم 9 ليتخطي أحمد حسن في قائمة هدافى منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

كما عادل صلاح رقم حسام حسن، الذي يتواجد في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر اللاعبين خوض لمباريات أمم إفريقيا، برصيد 21 مباراة لكل منهما.

ملخص الشوط الأول من لقاء مصر وجنوب أفريقيا

تقدم منتخب مصر على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب، كما شهدت نهاية الشوط الأول طرد محمد هاني الظهير الأيمن للمنتخب بعد الحصول على إنذارين.

الشوط الأول لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

شهد اللقاء بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، ارسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

و في الدقيقة 29 كاد ان يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من زمن الشوط الأول.

