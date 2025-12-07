الأحد 07 ديسمبر 2025
الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

د.نعمة عابد
أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن دول إقليم شرق المتوسط تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعد نمطًا متكررًا كل عامK ولا يستدعي القلق.

الوضع الصحي في مصر لا يختلف عن بقية دول الإقليم

وأوضح عابد في مؤتمر صحفي لوزير الصحة اليوم بالعاصمة الإدارية للكشف عن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية أن منظومة الترصد الوبائي في مصر تعمل بكفاءة على مدار الساعة، وتوفر صورة دقيقة للحالة، لافتًا إلى أن الوضع الصحي في مصر لا يختلف عن بقية دول الإقليم والعالم في ما يتعلق بانتشار الإنفلونزا الموسمية.

 

نظام الترصد المصري لأمراض الجهاز التنفسي يتمتع بقوة واستدامة

وأشار ممثل الصحة العالمية إلى أن نظام الترصد المصري لأمراض الجهاز التنفسي يتمتع بقوة واستدامة منذ أكثر من 25 عامًا، وهو ما مكن الدولة من رصد الأنماط الوبائية والتعامل معها بسرعة وفاعلية.

وزير الصحة: ليس من مصلحة أي بلد إخفاء معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات

نائب وزير الصحة يكشف إجراءات الحماية من فيروس الإنفلونزا المنتشر

 

كما أكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة في القضاء على العديد من الأمراض، من بينها الحصبة، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي «سي»، بفضل برامج الصحة العامة وجهود التطعيمات الواسعة.

