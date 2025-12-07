الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن دول إقليم شرق المتوسط تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعد نمطًا متكررًا كل عامK ولا يستدعي القلق.

الوضع الصحي في مصر لا يختلف عن بقية دول الإقليم

وأوضح عابد في مؤتمر صحفي لوزير الصحة اليوم بالعاصمة الإدارية للكشف عن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية أن منظومة الترصد الوبائي في مصر تعمل بكفاءة على مدار الساعة، وتوفر صورة دقيقة للحالة، لافتًا إلى أن الوضع الصحي في مصر لا يختلف عن بقية دول الإقليم والعالم في ما يتعلق بانتشار الإنفلونزا الموسمية.

نظام الترصد المصري لأمراض الجهاز التنفسي يتمتع بقوة واستدامة

وأشار ممثل الصحة العالمية إلى أن نظام الترصد المصري لأمراض الجهاز التنفسي يتمتع بقوة واستدامة منذ أكثر من 25 عامًا، وهو ما مكن الدولة من رصد الأنماط الوبائية والتعامل معها بسرعة وفاعلية.

كما أكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة في القضاء على العديد من الأمراض، من بينها الحصبة، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي «سي»، بفضل برامج الصحة العامة وجهود التطعيمات الواسعة.

