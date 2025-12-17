8 مشروبات دافئة، لتخفيف أعراض نزلات البرد

18 حجم الخط

مشروبات دافئة لتخفيف أعراض نزلات البرد، في فصل الشتاء ومع تقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وما يصاحبها من أعراض مزعجة مثل الزكام، احتقان الأنف، التهاب الحلق، السعال، الصداع، والإرهاق العام.

ورغم أن الراحة والعلاج الطبي عند اللزوم يظلان الأساس، فإن المشروبات الدافئة الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في لتخفيف أعراض نزلات البرد، ودعم جهاز المناعة، وتسريع عملية التعافي، وهو ما أكدته الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية.

وفيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، أهم مشروبات دافئة لتخفيف أعراض نزلات البرد، وفوائد كل منها.

أهمية المشروبات الدافئة أثناء نزلات البرد

أضافت الدكتورة هدى، أن شرب السوائل الدافئة يساعد على ترطيب الجسم، وتعويض السوائل المفقودة، وتهدئة الأغشية المخاطية في الأنف والحلق. كما تعمل الحرارة على تحسين تدفق الدم، وتخفيف الاحتقان، وتسهيل خروج البلغم، فضلًا عن تأثيرها المهدئ للأعصاب، ما يمنح المصاب إحساسًا بالراحة والاسترخاء.

مشروب الليمون بالعسل

يُعد الليمون بالعسل من أشهر المشروبات الدافئة لمقاومة نزلات البرد.

الليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعده على مقاومة الفيروسات.

العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ويُعد مهدئًا فعالًا لالتهاب الحلق والسعال.

يساعد هذا المشروب على تقليل احتقان الحلق وتخفيف الكحة، خاصة إذا تم تناوله دافئًا قبل النوم.

الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل من أقوى الأعشاب الطبيعية في مواجهة أعراض البرد. يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب والأكسدة، تساعد على:

تخفيف التهاب الحلق

تقليل الغثيان والصداع

تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية

يمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء، وإضافة القليل من العسل أو الليمون لزيادة الفائدة والطعم.

القرفة بالحليب أو الماء

القرفة معروفة بقدرتها على محاربة البكتيريا والفيروسات، كما أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتهدئة السعال.

مشروب القرفة الدافئ يساعد على تخفيف آلام الحلق

يقلل من الشعور بالقشعريرة

يدعم المناعة

يمكن تناولها مع الحليب لزيادة الإحساس بالدفء، أو مع الماء والعسل لمن يعانون من حساسية الحليب.

اليانسون الدافئ

يُستخدم اليانسون منذ القدم لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.

يساعد على:

تهدئة السعال

تخفيف احتقان الصدر

تحسين النوم أثناء المرض

كما أن له تأثيرًا مهدئًا للأعصاب، ما يجعله خيارًا ممتازًا قبل النوم أثناء نزلات البرد.

النعناع الدافئ

النعناع يحتوي على مادة المنثول، التي تساعد على فتح الممرات التنفسية وتخفيف احتقان الأنف.

فوائده تشمل:

تهدئة الصداع

تقليل احتقان الأنف

تخفيف التهاب الحلق

شرب النعناع الدافئ أو استنشاق بخاره يساعد بشكل واضح على الشعور براحة في التنفس.

مشروب الكركم بالحليب (الحليب الذهبي)

الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، ويحتوي على مادة الكركمين المفيدة للمناعة.

عند مزجه مع الحليب الدافئ، فإنه:

يخفف آلام الجسم

يقلل من التهاب الحلق

يساعد على النوم العميق

يُفضل تناوله مساءً، مع إضافة رشة فلفل أسود لتحسين امتصاص الكركمين.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.

يساعد على:

تقوية جهاز المناعة

تهدئة التهاب الحلق

تقليل الشعور بالإرهاق

يمكن إضافة العسل أو الليمون لتعزيز فوائده أثناء نزلات البرد.

مشروب البابونج

البابونج معروف بتأثيره المهدئ والمضاد للالتهابات.

يساعد على:

تخفيف احتقان الحلق

تقليل الصداع

تحسين جودة النوم

كما أن استنشاق بخار البابونج الدافئ يساهم في فتح الأنف وتخفيف الاحتقان.

نصائح لزيادة فاعلية المشروبات الدافئة

يُفضل شرب المشروبات وهي دافئة وليست ساخنة جدًا لتجنب تهيج الحلق.

الانتظام في تناول السوائل طوال اليوم، وليس عند الشعور بالعطش فقط.

تجنب إضافة السكر الأبيض، واستبداله بالعسل الطبيعي.

دعم المشروبات بنظام غذائي صحي وراحة كافية.

