أعراض الفيروس المخلوى التنفسي عند الأطفال وأسباب الإصابة به

18 حجم الخط

أعراض الفيروس المخلوى التنفسي، الفيروس المخلوى التنفسي من الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي العلوى وينتشر بين الأطفال فى وقتنا الحالى.

وأعراض الفيروس المخلوى التنفسي عديدة، وللأسف حادة وتؤثر على الطفل بشكل سلبي لذا يجب الاهتمام بعلاج الطفل سريعا.

يقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي، ويعد من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال الرضع وصغار السن، خصوصا في فصلي الخريف والشتاء.

أعراض الفيروس المخلوى التنفسي

وأضاف عبد الحميد، قد تختلف الأعراض من طفل وآخر من خفيفة إلى شديدة، ومن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي:-

أولا أعراض بسيطة تشبه الزكام

رشح وانسداد الأنف

كحة

حرارة خفيفة

فقدان الشهية

ثانيا أعراض متوسطة إلى شديدة عند بعض الأطفال

صعوبة في التنفس

تسارع النفس

صفير في الصدر

ازرقاق الشفاه علامة خطيرة

جفاف بسبب قلة الشرب

أعراض الفيروس المخلوى التنفسي

مضاعفات الفيروس المخلوي التنفسي

وتابع، أن الفيروس المخلوي التنفسي يعد سبب رئيسي لالتهاب القصيبات الهوائية، والرئتين، والأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال الرضع أقل من 6 أشهر والأطفال الخدج وهم المولودون مبكرا، والأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية، والأطفال الذين يعانوا من ضعف المناعة.

أسباب الفيروس المخلوي التنفسي

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الفيروس المخلوى التنفسي ينتقل عبر الرذاذ التنفسي، والأسطح الملوثة، والتقبيل والاقتراب من الطفل.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي

واضاف اخصائي طب الأطفال، أن الفيروس المخلوى التنفسي لا يوجد علاج مضاد للفيروس نفسه، لكن العلاج يكون داعم، مثل:-

خافض حرارة

ترطيب وحلول للرشح

متابعة التنفس

وفي الحالات الشديدة قد يحتاج الطفل للأكسجين في المستشفى.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسي

وتابع، أن الوقاية خير من العلاج، وهناك طرق عديدة تجنب الطفل الإصابة بمرض الفيروس المخلوى التنفسي، منها:-

غسل اليدين

تجنب تقبيل الأطفال على الوجه

عدم اختلاط الطفل بمرضى

تهوية المنزل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.