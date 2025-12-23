حيثيات حكم النقض: أعمال غادة والي في مترو كلية البنات تقليد وليست اقتباسًا

18 حجم الخط

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من الفنانة التشكيلية غادة والي على الحكم الصادر بتغريمها في قضية استخدام لوحات فنية مملوكة لفنان روسي دون وجه حق.

وأوضحت المحكمة أن ما قامت به غادة والي يُعد تقليدًا مباشرًا للأعمال الفنية، وليس مجرد اقتباس، معتبرة أن التصميمات المنفذة بمحطة مترو كلية البنات تمثل اعتداءً صريحًا على حقوق الملكية الفكرية للفنان الروسي.

وأضافت المحكمة أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 يكفل الحماية لكل من المصريين والأجانب، متى كان المبدع ينتمي إلى دولة عضو في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأشارت إلى أن التقارير الفنية أثبتت أن التقليد اقتصر على ثلاث لوحات فنية فقط.

أقوال الفنان الروسي في سرقة رسوماته

وأكد الفنان الروسي جورجى كورازيف، صاحب أزمة رسومات غادة والي: بقوله "لم أتوقع أن أحقق هذه الشهرة فى مصر، وقد علمت بما حدث فى رسومات محطة المترو وشركة المياه الغازية".

الفنان: تلقيت تعليقات مختلفة عن سوء استخدام اللوحات

وأضاف الفنان الروسي في أقواله: ليس لى أى معارف فى مصر ولكن منذ بداية الأزمة وهناك من المصريين يتواصلون معي، وهناك عدد كبير من المصريين أرسلوا لى الصور التى كانت فى محطة المترو وتلقيت تعليقات مختلفة عن سوء استخدام اللوحات وهناك ما يشككون فى الرسومات وكنت أرد عليهم".

الفنان الروسي: والي أدخلت لوحاتي على الكمبيوتر وقامت بتغيير بعض ملامحها

وأوضح: "غادة والي لم تحسن من استغلال لوحاتي وقامت بإدخالها على جهاز الكمبيوتر وقامت بتغيير بعض ملامحها وبهذا أساءت لها، ولا يوجد هيئات أقوم بتسجيل لوحاتي بها ولكن عندما أنشر هذه اللوحات على الإنترنت تصبح هذه اللوحات ملكي.

لا يوجد تسجيل للوحات فى أمريكا.. وأقوم ببيع لوحاتي من خلال شركة

وأشار الفنان إلى أنه: "لا يوجد تسجيل للوحات فى أمريكا وهناك شركة فى أمريكا أقوم من خلالها ببيع لوحاتي وأنفق على نفسي وأسدد ضرائبي، وهذه اللوحات ملكي وفقا لحقوق الملكية الفكرية".

الفن المصري أثر على كافة الفنانين

ولفت إلى أن: "هناك لجنة فى وزارة الثقافة الروسية مسئولة عن تسجيل اللوحات أو الرسومات بها ولكن منذ وقت طويل توقفت عن ذلك"، مؤكدا: " مصر أقدم حضارة على وجه الأرض، وهى أساس للثقافة الأوروبية، والفن المصري أثر على كافة الفنانين".

غادة والي خبرتها صغيرة فى الحضارة المصرية.. ويجب حل الأزمة عن طريق القضاء للحصول على حقي

وعن اتهام غادة والي له بسرقة الحضارة المصرية، علق: " للأسف غادة والي خبرتها صغيرة فى الحضارة المصرية واتهامها لي بسرقة الحضارة المصرية أمر مضحك، وغادة والي معرفتها بالحضارة المصرية ضعيفة، وضئيلة".

وتابع: " أعتزم القيام ببعض الإجراءات القانونية وسأوجه خطابا رسميا لشركة المياه الغازية لمقاضاتها، ولم أتواصل مع غادة والي بأى صورة من الصور ولا أى أحد من طرفها، وهذا الأمر سيتم حله عن طريق الممثل القانوني الخاص بي، ويجب حل الأزمة عن طريق القضاء للحصول على حقي المادي بالتعويض المالي".

والي تنفي تهمة التلاعب بلوحات الفنان الروسي

جاءت تفاصيل التحقيقات مع مصممة الجرافيك غادة والي، المتهمة بسرقة لوحات فنان روسي واستخدامها دون إذن إلى شرح وتوضيح، ونفت المتهمة بشدة اتهامات التلاعب بلوحات الفنان الروسي.

استياء والي من حملة التشويه، قائلة بأن الموضوع مفبرك

كما أبدت والي استياءها من حملة التشويه التي تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، معتبرة أن الموضوع كان مفبركًا وكاذبًا، وأثر سلبًا على سمعتها ونفسيتها.

7 تصميمات، والتصميم الواحد بـ 12 ألفا

وقالت والي بأن التُكلفة التي تمت في محطة كلية البنات، والتي صدر قرار بوضعها على قوائم الترقب والوصول ومنعها من السفر، أن تلك الأعمال عبارة عن 7 تصميمات، والتصميم الواحد يقدر بنحو 12 ألفا و546 جنيها.

حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت التحقيقات: "فوجئت في شهر يونيو 2022 بحملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والصحافة بسبب الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات، وكان الموضوع كله كذب وافتراء وأثَّر بالسلب عليا وعلى نفسيتي وعلى الأعمال الخاصة بي»، موضحةً أن العقد بين الشركة وبينها كان على 36 لوحة فنية تخص منهم كلية البنات 6 لوحات والفنان الروسي نازعها في لوحة واحدة فقط من اللوحات، وأن النزاع أوقف تصميم محطة مترو ألف مسكن".

الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ الأشكال بطريقة بيكاسو

وأكدت التحقيقات في محاكمة غادة والي أن فريق العمل بالمترو «بيشتغلوا بنظام الأعمال الحرة بنظام القطعة والناس دي بتتغير، وأنا اتعاملت مع ناس كتيرة في أعمال كثيرة، وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات لا أتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص».

ولفتت إلى أنها «تقوم بوضع الفكرة الأساسية للمشروع مثلا بنسبة للتصميمات الخاصة بكلية البنات كانت الفكرة الأساسية هي الاقتباس بالفن المصري القديم، وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وبعد كدة فريق العمل يقوم بالتعاون مع خبير في الفن المصري القديم، وذلك لاختيار الأعمال المصرية القديمة التي سوف تستوحي منها تلك التصميمات، وبعد كدة فريق العمل بأكمله يشتغل على التصميمات بعد تقسيمها بين فريق العمل باستخدام برنامج فوتوشوب، وبعد ذلك يقوم المختص بفريق العمل بعمل اللمسات النهائية بتقفيل الملف النهائي قبل وصوله للعميل».

