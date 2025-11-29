ابن المتهمة كان بيتنمر عليها، شاهد يروي تفاصيل جديدة في واقعة دهس الطالبة جنى بالشروق

18 حجم الخط

كشف شاهد عيان بجهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تفاصيل جديدة بواقعة سيدة متهمة بدهس الطفلة جني بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال في مدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأدلي الشاهد بأقواله أمام جهات التحقيقات قائلًا: “الخلافات كانت قديمة بين جني وزميلها لدرجة انها كانت بتضايق منه جدًّا لانه بيتنمر عليها قدام زملائنا.. كمان مرة قصد يوقعها علشان يضحك عليها الطلاب”.

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث.

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.