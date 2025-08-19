الثلاثاء 19 أغسطس 2025
القبض على 12 شخصًا فى مشاجرة بالزجاجات والعصي بالشروق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 12 شخصًا من طرفي مشاجرة بالزجاجات وعصى خشبية بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء افتتاح محل بـمدينة الشروق.

مشاجرة بالزجاجات والعصي الخشبية بالشروق

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة.


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 6 أشخاص، وطرف ثان 6 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء إفتتاح محل خاص بأحد الأشخاص من الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب والضرب مُستخدمين زجاجات وعصى خشبية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها، وبحوزتهم (7 عصا خشبية - 21 زجاجة - أسطوانة بوتاجاز).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

