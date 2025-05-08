فوائد البيض المسلوق، يحمى من أمراض العين ويقوي المناعة

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من الأكلات المهمة التي يجب الحصول عليها يوميًّا خاصة الصغار، لأنه يساعد في نموهم بشكل صحي.

وفوائد البيض المسلوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو مصدر جيد للبروتين الحيواني ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البيض المسلوق من أكثر الأطعمة شيوعًا وتفضيلًا في مختلف الثقافات حول العالم، فهو غذاء متكامل يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويتميز البيض المسلوق بأنه سهل التحضير، قليل السعرات الحرارية نسبيا، ويستهلك بكثرة في الأنظمة الغذائية الصحية، سواء لفقدان الوزن أو لتعزيز الصحة العامة.

القيمة الغذائية للبيض المسلوق

وأضاف السيد، ويحتوي البيض المسلوق على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها:

البروتين، يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

الفيتامينات، مثل فيتامين A، وB2 (ريبوفلافين)، وB12، وD، وE.

المعادن، مثل الحديد، والزنك، والكالسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم.

الدهون الصحية، يحتوي على دهون مفيدة، وأوميجا 3 في بعض الأنواع المدعمة.

فوائد البيض المسلوق

فوائد البيض المسلوق للصحة

وتابع، أن من فوائد البيض المسلوق:

بفضل محتواه العالي من البروتين، يساعد البيض المسلوق في بناء العضلات والمحافظة عليها، وهو مهم جدا للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون التمارين بانتظام.

البيض غني بمادة الكولين، وهي مادة ضرورية لتكوين الناقلات العصبية في الدماغ، مما يساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

يحتوي صفار البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يحميان العينين من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم، مثل السيلينيوم والزنك وفيتامين D، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

على الرغم من احتوائه على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض المسلوق باعتدال لا يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء، بل يمكن أن يكون مفيد بسبب احتوائه على الدهون الصحية.

البيض المسلوق يشعر الإنسان بالشبع لفترات طويلة بفضل محتواه من البروتين، مما يقلل من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة أو الإفراط في الطعام.

البيض يحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تغذي الجلد والشعر، مثل فيتامين B7 (البيوتين) الذي يلعب دور مهم في الحفاظ على صحتهما.

بفضل مكوناته المتكاملة من الدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات، يمنح البيض الجسم طاقة طبيعية ومستدامة طوال اليوم.

نصائح لتناول البيض المسلوق

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول البيض المسلوق دون إضافة الكثير من الملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم، ويمكن تناوله كوجبة إفطار صحية أو ضمن السلطات أو السندويشات، والاعتدال هو المفتاح، حيث يمكن تناول بيضة إلى بيضتين يوميا لمعظم الناس، حسب الحاجة والحالة الصحية.

محاذير تناول البيض

وأضاف السيد، أن البيض المسلوق هو خيار غذائي ذكي يجمع بين الفائدة والتكلفة البسيطة وسهولة التحضير، بإمكانه أن يكون جزء من نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل ارتفاع الكوليسترول أو الحساسية، استشارة الطبيب قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي في النظام الغذائي.

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