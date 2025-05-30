فوائد البيض المسلوق، يقوي الذاكرة ويحافظ على صحة العين والدماغ

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من البروتينات الحيوانية المهمة التى يجب تناولها يوميا خاصة للصغار حيث تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء.

وفوائد البيض المسلوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البيض من الأطعمة الأساسية في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وتكلفته الاقتصادية المنخفضة، ويعد البيض المسلوق تحديدا من الأكلات الصحية، نظرا لسهولة تحضيره وحفاظه على العناصر الغذائية دون إضافة زيوت أو دهون.

القيمة الغذائية للبيض المسلوق

وأضافت أن البيض المسلوق يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، منها:-

فيتامين B12: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

فيتامين D: يعزز امتصاص الكالسيوم ويقوي العظام.

فيتامين A: يدعم صحة النظر وجهاز المناعة.

فيتامين B2 (الريبوفلافين): يساعد في إنتاج الطاقة من الطعام.

السيلينيوم: مضاد أكسدة قوي يساهم في حماية الخلايا من التلف.

كما يحتوي البيض على معادن مهمة مثل الحديد، الفسفور، الزنك، واليود، وكلها تلعب دور حيوي في وظائف الجسم المختلفة.

فوائد البيض المسلوق للصحة

فوائد البيض المسلوق للصحة

وتابعت أن فوائد البيض المسلوق تتضمن الآتي:

يعتبر البيض المسلوق من أفضل مصادر البروتين الكامل، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة وتجديد الخلايا، وتحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 إلى 7 جرامات من البروتين، مما يجعلها خيار مثالي للرياضيين، والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحمية الغذائية.

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي من المركبات الأساسية لصحة الدماغ وتكوين الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين، وتساعد الكولين على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك، وهي مهمة بشكل خاص للحوامل لدورها في نمو دماغ الجنين.

البيض المسلوق غني بالبروتين وقليل بالسعرات الحرارية، مما يجعله مشبع لفترة طويلة، وتناول البيض على الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال اليوم، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المستهلكة، مما يساهم في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

يحتوي صفار البيض على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مواد تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم السن مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وهذه المواد تعمل على امتصاص الأشعة الضارة وحماية شبكية العين.

رغم الجدل القديم حول تأثير البيض على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الأصحاء، بالعكس، فإن البيض يحتوي على دهون صحية ترفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

البيض مصدر ممتاز للعناصر الضرورية لنمو الجنين وتطوره، مثل الكولين والبروتين والفيتامينات، كما أنه مفيد للأطفال في مرحلة النمو، حيث يمدهم بالطاقة ويساهم في تقوية العظام وتحسين أداء الدماغ.

البيض المسلوق صحى لكثير من الفئات مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مثل الكيتو أو الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، كما أنه لا يحتاج إلى زيوت أو توابل عند تحضيره، مما يجعله خفيف وسهل التناول.

محاذير تناول البيض المسلوق

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية: “البيض المسلوق هو طعام متكامل يحتوي على مجموعة مدهشة من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية، سواء كنت تسعى لبناء العضلات، أو فقدان الوزن، أو تعزيز صحة القلب والدماغ، فإن إدخال البيض المسلوق إلى النظام الغذائي مهم للصحة، ومع ذلك، يفضل تناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكوليسترول أو حساسية البيض، ويفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية في هذه الحالات”.

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