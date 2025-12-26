منها تنظيم السكر والهرمونات، فوائد البروكلي للنساء والرجال

18 حجم الخط

البروكلي من الخضراوات الشتوية الشهيرة وهو من عائلة الكرنب والقرنبيط، وله عشاق كثيرون ويستخدم في عمل السلطة والمقبلات وبعض الأكلات.

والبروكلي له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن البروكلي أقوى منظم طبيعي للهرمونات، وتناول البروكلي بانتظام له تأثير قوى في توازن الهرمونات فى الجسم، خاصة الإستروجين.

البروكلي يتخلص من الاستروجين الزائد بالجسم

وأضاف سلامة، أن البروكلي يحتوى على مادة اسمها إندول 3 كاربينول، وهى مادة تتحول في الجسم إلى مركب اسمه DIM، وهذا المركب تساعد الجسم على كسر الإستروجين الزائد، حيث يتخلص منه بطريقة صحية، ويمنع تراكمه الذي يسبب مشاكل عديدة.

البروكلي أقوى منظم طبيعي لهرمونات الجسم

فوائد البروكلي للنساء

وتابع، أن البروكلي ليس هرمون، أي لا يرفع ولا يقلل الهرمونات مباشرة هو فقط ينظف الهرمونات، ويجعل الجسم يتعامل معاها بشكل صحيح، وهو مفيد للفتيات اللاتي تعاني من اضطرابات الهرمونات، والتكيسات وتساقط الشعر وأعراض ماقبل الدورة، وزيادة دهون عنيدة فى مناطق غريبة بالجسم، والتعب والمزاج المتقلب.

فوائد البروكلي للرجال

وأما بالنسبة للرجال، قال أخصائي التغذية، أن البروكلي يساعد فى الحفاظ على توازن هرمون التستوستيرون، بينما يقلل أعراض زيادة الإستروجين عند النساء مثل النفخة والتقلصات، كما له علاقة بالسكر لأنه يحتوى على ألياف، وبالتالى ينظم سكر الدم، ويحسن استجابة الإنسولين.

أفضل طريقة لتناول البروكلي

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لتناول البروكلي أن يتم سلقه أو يتبخر قليلا، وممنوع الإفراط فى تناوله وهو نيء، ويفضل إدخاله فى الطعام 3 أو 4 مرات فى الأسبوع لنلاحظ استجابة جيدة واختلاف فى هرمونات الجسم.

