فوائد البيض المسلوق، يقوي العضلات والذاكرة ويحمي من الشيخوخة

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من الأكلات الشهيرة التي تقدم عادة على وجبتي الإفطار والعشاء وهو من البروتينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

وفوائد البيض المسلوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البيض المسلوق من أكثر الأطعمة المغذية والمفيدة للصحة، وينصح بتناوله بشكل منتظم نظرا لقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم.

فوائد البيض المسلوق للصحة

فوائد البيض المسلوق للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البيض المسلوق للصحة:

البيض المسلوق يحتوي على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وتجديد الخلايا، هذا يجعله مهم للرياضيين ولمن يرغبون في تقوية كتلة عضلاتهم أو الحفاظ عليها.

يحتوي البيض على مادة الكولين المهمة جدًا لنمو الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ، وتناول البيض بانتظام يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز، ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الخرف مع التقدم في العمر.

صفار البيض غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، اللتين تعملان على حماية شبكية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين الشائعة مثل التنكس البقعي وإعتام العدسة.

البيض المسلوق منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، مما يمنح إحساس طويل بالشبع ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، لهذا السبب ينصح بإدخاله في أنظمة الرجيم وخطط إنقاص الوزن.

يحتوي البيض على نسبة جيدة من فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام والأسنان، كما يحتوي على الفوسفور الضروري للحفاظ على صحة الهيكل العظمي.

على الرغم من احتواء البيض على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناوله بشكل معتدل لا يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، بل قد يساعد في رفع مستوى الكوليسترول الجيد، الذي يحمي الشرايين.

البيض غني بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A وB12 والسلينيوم، وهي عناصر أساسية لدعم جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات والأمراض.

البروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض تساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما تعزز مرونة البشرة ونضارتها بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك.

البيض مصدر ممتاز للعناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين بشكل صحي، مثل الكولين وحمض الفوليك والحديد، كما يعد غذاء ضرورى للأطفال في مرحلة النمو لدعم صحة الدماغ والعظام.

الكمية المسموح بتناولها من البيض المسلوق

وتابع، أن البيض المسلوق سهل التحضير ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته للسلطات والسندويشات، وللحصول على الفوائد الكاملة، يفضل تناول البيض المسلوق باعتدال من واحدة إلى إثنان بيضة يوميا لمعظم الأشخاص الأصحاء مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

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