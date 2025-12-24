الأربعاء 24 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

فوائد السلق على الصحة وأفضل طريقة لتناوله

السلق، فيتو
السلق، فيتو
فوائد السلق، السلق من الخضراوات الورقية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر وارتبط تقديمه بالقلقاس وهو الطبق المقدس الذي يعشقه المصريون كثيرًا.

وفوائد السلق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة القوية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور محمد حسام أخصائي التغذية العلاجية، إن السلق من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وهو من النباتات التي استخدمت منذ القدم في التغذية والعلاج الشعبي، ويعتبر خيار مثالي لمن يبحث عن غذاء صحي قليل السعرات وغني بالفوائد، حيث يحتوي على فيتامينات A, C, K، والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

فوائد السلق 
فوائد السلق 

فوائد السلق 

وأضاف حسام، أن من فوائد السلق التي تدفعنا إلى تناوله فى موسمه للاستفادة منه:

  • يحتوي السلق على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة القولون.
  • بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد السلق على تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة العدوى والأمراض، وتقليل الالتهابات في الجسم.
  • فيتامين K الموجود في السلق يلعب دور مهم في تقوية العظام، والوقاية من هشاشة العظام، ودعم امتصاص الكالسيوم.
  • يساعد السلق على تنظيم ضغط الدم بفضل البوتاسيوم، وتقليل الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية.
  • فيتامين A والكاروتينات الموجودة في السلق تساعد على تقوية النظر، والوقاية من ضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر.
  • يحتوي السلق على الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، والوقاية من الأنيميا، وزيادة الطاقة والنشاط.
  • يساعد السلق في تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، وتقليل الرغبة في تناول السكريات.

فوائد السلق للمرأة

وتابع، أن فوائد السلق للمرأة، منها:

  • يساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية.
  • مفيد لصحة الحامل لاحتوائه على حمض الفوليك.
  • يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر علامات الشيخوخة.
  • يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

طرق تناول السلق

وأوضح الدكتور محمد حسام أخصائي التغذية، أنه يمكن تناول السلق بأكثر من طريقة مثل القلقاس وعمله محشى، أو إضافته إلى السلطات المختلفة وعصائر الديتوكس، ويجب على مرضى الكلى تناوله بحذر بعد استشارة الطبيب.

