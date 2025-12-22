فوائد القرفة بعسل النحل، تعزز صحة القلب وتنقص الوزن

18 حجم الخط

فوائد القرفة بعسل النحل، القرفة مع عسل النحل من أشهر الوصفات الطبيعية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، لما لهما من فوائد صحية مذهلة.

وفوائد القرفة بعسل النحل، عديدة أبرزها تقوى المناعة وتعالج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحلق خاصة فى فصل الشتاء كما أنه يمكن تناوله كمشروب يمنح الشعور بالدفء.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن القرفة غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، بينما يعتبر عسل النحل غذاء طبيعي متكامل يحتوي على الفيتامينات والمعادن والإنزيمات المفيدة للجسم، وعند دمجهما معا، تتضاعف الفوائد الصحية ويصبح المزيج علاج طبيعي فعال للعديد من المشكلات.

فوائد القرفة بعسل النحل

وأضافت مرام، أن من فوائد القرفة بعسل النحل:-

يساعد هذا المزيج على تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، وخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات

تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. وتناول القرفة مع العسل بانتظام يساعد الجسم على مقاومة العدوى ويحسن القدرة الدفاعية الطبيعية.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الالتهاب الموجودة في القرفة تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر سلبا على القلب.

فوائد القرفة بعسل النحل

تعرف القرفة بقدرتها على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، ووعند استخدامها مع عسل النحل الطبيعي بكميات معتدلة، يمكن أن تساعد في توفير طاقة صحية، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ولكن يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول هذا المزيج.

تحسين عملية الهضم، وتقليل الانتفاخ والغازات، وتهدئة القولون، ومكافحة البكتيريا الضارة في المعدة، كما يستخدم كمشروب دافئ لعلاج عسر الهضم والمغص.

يساهم هذا المزيج في دعم خسارة الوزن من خلال زيادة معدل حرق الدهون، وتقليل الشهية، وتحسين عملية الأيض، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ويفضل تناوله صباحا على الريق أو قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

يستخدم هذا الخليط موضعيا أو عن طريق تناوله لتحسين صحة البشرة، حيث يساعد على علاج حب الشباب، وتقليل الالتهابات الجلدية، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، ومنح البشرة نضارة وإشراقة طبيعية.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتحفيز نمو الشعر، وتقليل تساقط الشعر، ومكافحة القشرة، ويمكن استخدامه كقناع طبيعي للشعر مرة أسبوعيا.

