الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة والد قاتل "صغير الإسماعيلية" وتقطيع جثته بمنشار كهربائي

والد المتهم بقتل
والد المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي في محافظة الإسماعيلية.

 

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: "أطالب بالقصاص من المتهم ووالده"

وخلال الجلسة السابقة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله. 

جاء ذلك عقب مشاهدته للمتهم في المحكمة وهو يعترف بالحادثة.

محاكمة والد قاتل صغير الإسماعيلية

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

 

أم الضحية: "لم يكن هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مرة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول. 

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول وقام ببيعه للحصول على أموال.

 

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنه رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

 

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم. 

كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صغير الإسماعيلية محاكمة والد قاتل صغير الإسماعيلية والد قاتل صغير الإسماعيلية محاكمة والد قاتل صغير قاتل صغير الإسماعيلية الاسماعيلية

مواد متعلقة

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

تأجيل قضية مقتل صغير الإسماعيلية لـ 20 يناير

حبس صاحب محل الهواتف المحمولة 3 أشهر مع النفاذ في قضية مقتل صغير الإسماعيلية

أول ظهور لوالد قاتل صغير الإسماعيلية

عقب تأجيل محاكمة المتهم بقتله، أول ظهور لأسرة صغير الإسماعيلية (بث مباشر)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى

فسيولوجية أم نفسية، معهد التغذية يكشف سر الإقبال على تناول السكريات ويقدم روشتة للعلاج

لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس جريجوريوس الأرمني

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads