الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

أزمات مياه وصرف وكهرباء تتصدر شكاوى المواطنين أمام محافظ بني سويف

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال لقاء المواطنين، فيتو
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لمناقشة مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأكد محافظ بني سويف، في مستهل اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم بما يتوافق مع القواعد القانونية والإمكانات المتاحة، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة.

شكاوى المواطنين أمام محافظ بني سويف

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الشكاوى التي طرحها المواطنون، حيث استعرض محافظ بني سويف، الإجراءات المتخذة بشأن شكوى أحد أهالي قرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا، الذي أبدى تضرره من وجود مياه أسفل منزله، وأوضح مسؤولو شركة المياه، عقب الفحص الفني، عدم وجود أي تسريب أو كسور بشبكات المياه في محيط المنزل، مرجعين ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووجّه المحافظ بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع منسوب المنزل الواقع في منطقة منخفضة بالقرية.

كما ناقش محافظ بني سويف، شكوى أخرى واردة من أحد سكان قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر، بشأن انسداد وطفح في شبكات الصرف وضعف مياه الشرب، وأكد مسؤولو شركة المياه أنه يتم مراجعة الشبكات بصفة دورية والتعامل مع الأعطال فور حدوثها، مشيرين إلى أن ضعف المياه يرتبط بأعمال الصيانة، وأن تشغيل محطة أشمنت مطلع العام القادم سيعالج المشكلة بشكل جذري.

محافظ بني سويف يوجه بعزل أعمدة الإنارة 

وفي سياق آخر، وجّه محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وعزلها بالكامل، تزامنًا مع موسم الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين، وذلك بعد شكوى من حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بقرية تزمنت الشرقية.

واستمع محافظ بني سويف، لشكوى مواطن من قرية دموشيا بمركز بني سويف حول وجود تسريب أسفل منزله، حيث وجّه الوحدة المحلية بمتابعة أعمال كسح الخزانات التقليدية وتوعية الأهالي بأهمية صيانتها لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%.

مساعدات عاجلة لسيدة وتجهيز فتاة

وفي جانب مناقشة الحالات الإنسانية، قرر محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة لسيدة منفصلة من مدينة بني سويف، إضافة إلى صرف دعم مالي دوري من التضامن الاجتماعي، كما وجّه بتجهيز فتاة من أسرة أولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، استجابة لطلب والدها الذي يعاني من ظروف صحية ومادية صعبة نتيجة إصابته بسرطان اللسان واعتماده على معاش ضماني محدود.

الجريدة الرسمية