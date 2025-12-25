الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على خطط بلاده لتنفيذ ضربات برية على مواقع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.



وقال ترامب خلال تهنئته للقوات الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد الكاثوليكي: "الآن سنقاتل على الأرض"، في إشارة إلى جهود مكافحة عصابات المخدرات.

كما قام الرئيس الأمريكي بتهنئة طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الموجودة في البحر الكاريبي، مضيفًا: "الآن هذا مكان مثير للاهتمام للتواجد فيه".

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.



وفي 3 نوفمبر/الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن "أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".



من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".



وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية، وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.

