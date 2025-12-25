بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى
انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.
وبدأت تتضح ملامح المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد نهاية أحداث الجولة الأولى من دور المجموعات، مساء الأربعاء، والتي لم تشهد مفاجآت كبرى.
وجاء ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى كالتالي:
ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025
المغرب: 3 نقاط
زامبيا: نقطة واحدة
مالي: نقطة واحدة
جزر القمر: بلا نقاط
ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025
جنوب إفريقيا: 3 نقاط
مصر: 3 نقاط
زيمبابوي: بلا نقاط
أنجولا: بلا نقاط
ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025
تونس: 3 نقاط
نيجيريا: 3 نقاط
تنزانيا: بلا نقاط
أوغندا: 0 نقاط
ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025
السنغال: 3 نقاط
الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
بنين: بلا نقاط
بوتسوانا: بلا نقاط
ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025
الجزائر: 3 نقاط
بوركينا فاسو: 3 نقاط
غينيا الاستوائية: بلا نقاط
السودان: بلا نقاط
ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025
كوت ديفوار: 3 نقاط
الكاميرون: - 3 نقاط
الغابون: بلا نقاط
موزمبيق: بلا نقاط
