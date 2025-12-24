الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
شهدت محافظة بني سويف حادثًا مروريًا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة، إثر تصادم تروسيكل وسيارة نقل على طريق قرية جرزا التابعة لـ مركز الواسطى ببني سويف، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين تروسيكل وسيارة نقل على طريق «جرزا» بمركز الواسطى، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، مع إخطار الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير فرع إسعاف بني سويف، حيث أسفر الفحص المبدئي عن وفاة شخصين، وهما عمرو.م.ج، ومحمود.ع.ع، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم عصام عبد الناصر علي، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بالركبة اليمنى بطول 10 سم، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة، وهشام كامل فتحي، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وحسين سعيد أحمد، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والجسم، ورجب محيسب حسن، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

كما شملت قائمة المصابين رجب كمال جمال، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسين أحمد عشري، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ووجّه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي، بسرعة توفير الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

