الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الغاز نزل من الحنفية، محافظ بني سويف يوجه بفحص شكوى أهالي قرية الحرجة

معاون محافظ بني سويف
معاون محافظ بني سويف بقرية الحرجة، فيتو

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معاونه الدكتور محمد جبر، بالتوجه الفوري إلى قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر، لمتابعة شكوى من أحد الأهالي عن وجود اختلاط بين مياه الشرب والغاز الطبيعي داخل أحد المنازل، بعدما فوجئت الأسرة بتسرب الغاز من حنفية المياه أثناء الاستخدام.

 

محافظ بني سويف يوجه بفحص شكوى الحرجة

 

ورافق معاون المحافظ في جولته الطارئة كل من المهندس محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندس محمد زكريا مسئول شركة الغاز، إلى جانب شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسئولي الوحدة المحلية والفِرق الفنية من شركتي الغاز والمياه، مزودين بالمعدات وأجهزة الكشف الفني.

 

وخلال المعاينة الميدانية والفحص باستخدام الأجهزة المتخصصة، تبيّن ـ بحسب تأكيدات مهندسي شركتي المياه والغاز ـ أن سبب المشكلة يرجع إلى قيام بعض الأهالي بتدخلات مخالفة على خطوط مياه الشرب، دون التنسيق مع شركة المياه، وهو ما نتج عنه قطع محدود في إحدى وصلات الغاز بالمنطقة الجاري تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بها، الأمر الذي أدى إلى تسرب الغاز واختلاطه بالمياه الواصلة لعدد من المنازل.

 

أحد أهالي قرية الحرجة: الغاز نزل من الحنفية

 

وقال الحاج رجب حافظ، أحد أهالى القرية، إننا لم نصدق في البداية ما حدث عندما اكتشفوا خروج رائحة الغاز من صنابير المياه، وهو ما أثار حالة من القلق والذعر بين الأسر، خاصة في ظل خطورة الموقف واحتمالات وقوع انفجار وطالب الأهالي بسرعة التحرك من الأجهزة المعنية لمعالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها.

 

وأوضح المهندس محمود فاروق، ممثل شركة الغاز أن قرية الحرجة ما زالت ضمن القرى الجاري تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولم تدخل الخدمة بشكل كامل حتى الآن.

 

وأضاف أن الشركة تقوم حاليًا بإجراء اختبارات لخطوط الغاز عن طريق ضخ الغاز للتأكد من سلامتها، غير أن التدخل غير القانوني من بعض المواطنين على وصلات المياه أضر ببعض خطوط الغاز، ما تسبب في المشكلة.

 

أسباب اختلاط الغاز الطبيعي بمياه الشرب

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف، أن حزمة من الإجراءات العاجلة تم اتخاذها فور وصول الفرق الفنية، وشملت قطع خدمة الغاز عن القطاع المتضرر وقف اختبارات الخطوط مؤقتًا غلق المحابس الرئيسية للتأكد من سلامتها ومراجعة جميع الوصلات الفنية بدقة.

 

وأشار معاون محافظ بني سويف، إلى أنه جرى التأكد من زوال المشكلة بعد وقف ضخ الغاز، حيث أظهرت التجارب خلو المياه من أي آثار للغاز، فيما قامت فرق شركة المياه بمراجعة جميع المنازل المتضررة للتأكد من سلامتها وأكد معاون المحافظ أنه سيجري إعداد تقرير فني شامل بالمخالفات، تمهيدًا لعرضه على المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في الكارثة، بالتوازي مع أعمال التوعية للأهالي بخطورة مثل هذه التصرفات غير القانونية، والتي قد تهدد الأرواح وتعطل مشروعات الدولة الخدمية والتنموية.

 

وشدد معاون محافظ بني سويف، على أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، كل في مجاله، مشيرًا إلى أن شركات المرافق ملزمة بمتابعة شبكاتها أولًا بأول، بجانب دور الوحدات المحلية في تلقي البلاغات والتعامل السريع مع أي شكاوى حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

واختتم معاون محافظ بني سويف، تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث في قرية الحرجة جرس إنذار لضرورة التزام المواطنين بتعليمات الجهات المختصة وعدم التدخل في الشبكات العامة بشكل عشوائي، مشيدًا بتكليفات المحافظ التي جاءت في وقتها، وأسهمت في السيطرة الفورية على الأزمة ومنع تفاقمها، حفاظًا على أرواح أبناء القرية وسلامة المرافق.
 

 

بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

محافظ بني سويف: خدمات متكاملة حول المدارس لضمان بداية دراسية آمنة

محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية ليست ترفًا وتساعد في بناء الشخصية

محافظ بني سويف: بدء الدراسة في 149 مدرسة السبت القادم

محافظ بني سويف: 36 مدرسة تدخل الخدمة بالعام الدراسي الجديد

قافلة طبية تقدم 2633 خدمة مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية سنور ببني سويف

مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف لفقدان مستلزمات طبية بـ 138 ألف جنيه

التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف ببنى سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

مواد متعلقة

بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

محافظ بني سويف: خدمات متكاملة حول المدارس لضمان بداية دراسية آمنة

محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية ليست ترفًا وتساعد في بناء الشخصية

محافظ بني سويف: بدء الدراسة في 149 مدرسة السبت القادم

محافظ بني سويف: 36 مدرسة تدخل الخدمة بالعام الدراسي الجديد

قافلة طبية تقدم 2633 خدمة مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية سنور ببني سويف

مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف لفقدان مستلزمات طبية بـ 138 ألف جنيه

التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

الأكثر قراءة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads